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Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

31.01.2022 22:32
Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 28 adet Osmanlı sikkesi ile esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 1 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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