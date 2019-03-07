Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Uzman Çavuş Kazara Vuruldu

Iğdır'da Uzman Çavuş Kazara Vuruldu

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli uzman çavuş arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Iğdır'da Uzman Çavuş Kazara Vuruldu, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli uzman çavuş arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda meydana geldi. Arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralanan S.Ö. isimli uzman çavuş hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan ve durumu ağır olan S.Ö. ameliyat edildi. Ağır yaralanan S.Ö. ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Askerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Sabah, Aralık, Iğdır, 3. Sayfa
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