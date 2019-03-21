Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Vali Ünlü ve MHP'li Sancaklı Nevruz Ateşinden Atladı, Yumurta Tokuşturdu

Iğdır'da Vali Ünlü ve MHP'li Sancaklı Nevruz Ateşinden Atladı, Yumurta Tokuşturdu

1 saat önce

Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlandı.

Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlandı. Vali Enver Ünlü ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturdu.Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen Nevruz Kutlamaları Zübeyda Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Mehmet Çavuş Anıtı önünde toplanan Iğrdırlılar, Zübeyde Hanım Bulvarına'na kadar Nevruz yürüyüşü yaptı. Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene Vali Enver Ünlü, Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Cumhur ittifakı Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nevruz'un kardeşlik olduğunu belirten Vali Enver Ünlü, İnsani duyguların yürekleri ısıttığı yeni bir ışık, yepyeni bir gün olan bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi nevruza ulaşmanın sevincini milletçe yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde olduğu gibi Iğdırımızda da, hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak bir paydada buluştuğumuz nevruzu heyecanla karşılıyoruz. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Umudum odur ki; bölgemizin bu ortak kültür unsurunun temelinde olduğu gibi yakın coğrafyamıza bahar gelsin, insanlığın karanlık yönleri, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Nevruzun, tüm dünyayla birlikte bölgemiz için, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum diye konuştu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlamalarda daha sonra yakılan Nevruz ateşinin üzerinden Vali Enver Ünlü, MHP'li Saffet Sancaklı ve vatandaşlar atladı, yumurta tokuşturdu, örsün başına geçerek demir dövdü. Tören sonrası katılanlara yemek ve üzümlü pilav ve ayran ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:35 Kaynak: DHA

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