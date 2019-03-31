Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Vatandaşlar Sandık Başında

Iğdır'da Vatandaşlar Sandık Başında

1 saat önce

Iğdır'da vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.

Iğdır'da Vatandaşlar Sandık Başında, System.String[]
Iğdır'da vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.

Sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 16.00'de sona erecek. Kurulan 471 sandıkta 123 bin vatandaş oy kullanacak. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Sabah, Iğdır, Güncel
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