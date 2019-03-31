Iğdır'da Vatandaşlar Sandık Başında
1 saat önce
Iğdır'da vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.
Iğdır
'da vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında oy kullanmaya devam ediyor. Sabah
saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 16.00'de sona erecek. Kurulan 471 sandıkta 123 bin vatandaş oy kullanacak. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:05 Kaynak: İHA
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