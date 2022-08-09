Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı

09.08.2022 16:10
Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı

Iğdır'da vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan yeşilbaş ördek tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan yeşilbaş ördek tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Tuzluca ilçesinde Caner Gümüştekin, yeşilbaş ördeği uçamaz halde bulunca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, ördeğin çarpma sonucu kanatlarından yaralandığı tespit etti.

DKMP ekibince korumaya alınan ördek, bakımı ve tedavisinin yapılmasının ardından Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanda doğaya salındı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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