Tedavisi tamamlanan yeşilbaş ördek doğal ortamına bırakıldı

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 63 bin 162 olarak kayıtlara geçti

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

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