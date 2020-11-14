Iğdır'da veteriner klinikleri denetlendi - Son Dakika

Iğdır'da veteriner klinikleri denetlendi
14.11.2020 13:12
Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan özel veteriner hekim klinikleri denetlendi.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan özel veteriner hekim klinikleri denetlendi.
Aralık İlçesinde faal durumda olan Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinikler denetlendi. Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği gereğince gerçekleştirilen denetimlere ayrıca Aralık İlçe Müdürü Erhan Eroğlu, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yılmaz Bertan ile teknik personeller katıldı. Denetimlerde polikliniklerde bulunan mevcut ilaç ve aşıların kontrolleri sistem üzerinden yapıldı. Eksik ve hatalı bulunan durumlar için klinik çalışanlarına uyarılarda bulunuldu. - IĞDIR
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