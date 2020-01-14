Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

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Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
6 saat önce
Iğdır'da ekipler tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
Iğdır'da ekipler tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Iğdır DKMP Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğada yem ve yiyecek bırakıldı. Zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekipler doğaya yem bıraktı.
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