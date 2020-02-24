Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 18 bin 288 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 18 bin 288 lira ceza - Son Dakika

Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 18 bin 288 lira ceza

6 saat önce

Iğdır'da tuzak kullanarak kaçak keklik avı yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 18 bin 288 lira ceza kesildi.

Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 18 bin 288 lira ceza, System.String[]

Iğdır'da tuzak kullanarak kaçak keklik avı yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 18 bin 288 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, kentin kırsal kesiminde durumundan şüphelenilen 3 kişiyle karşılaştı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu bölgede yaptıkları aramalarda canlı mühre olarak kullanılan 12 adet keklik ve keklik yakalamakta kullanılan misinalı tuzaklar buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla mühre keklik ve tuzaklara el konuldu.

Olaya ilişkin yakalanan 3 kişiye 8 bin 928 lira idari, 9 bin 360 lira da tazminat olmak üzere toplam 18 bin 288 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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