Son Dakika Haberleri: Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi

Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi

2 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen el yapımı patlayıcıyı (EYP) etkisiz hale getirirken infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak, tedavi için Erzurum'a getirildi.

Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen el yapımı patlayıcıyı (EYP) etkisiz hale getirirken infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak, tedavi için Erzurum'a getirildi.
Alınan bilgiye göre, Emince köyündeki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığının sorumluluk alanında toprağa gömülü EYP bulundu.
Güvenlik önlemi alınmasının ardından patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için bomba imha uzmanı sevk edildi.
İmha işlemi sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Bıdak, askeri helikopterle Erzurum'a sevk edildi.
Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Bıdak'ın kolundan yaralandığı, hava ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderileceği öğrenildi.
Bıdak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:51 Kaynak: AA
Jandarma, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Sınırda EYP Patladı: 1 Asker Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:41:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]