Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

6 saat önce

Iğdır'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı, System.String[]

Iğdır'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

Evci köyü kırsalında yaralı leylek bulan Selahattin Timar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Köye gelen görevliler yaralı leyleği teslim aldıktan sonra kentte veteriner kontrolünden geçirdi.

Veteriner hekim kontrolünde, tüfekle vurulduğu belirlenen leylek tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Iğdır, Evci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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