Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

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Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
6 saat önce
Iğdır'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Iğdır'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.
Evci köyü kırsalında yaralı leylek bulan Selahattin Timar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Köye gelen görevliler yaralı leyleği teslim aldıktan sonra kentte veteriner kontrolünden geçirdi.
Veteriner hekim kontrolünde, tüfekle vurulduğu belirlenen leylek tedavi altına alındı.
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