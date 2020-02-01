Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Evci köyü kırsalında yaralı leylek bulan Selahattin Timar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Iğdır 'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

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