Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
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Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

14.03.2022 09:51
Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı bulunan koruma altındaki kızıl akbaba (Gyps fulvus) tedavi ediliyor.

Iğdır'da yaralı bulunan koruma altındaki kızıl akbaba (Gyps fulvus) tedavi ediliyor.

Yüzbaşılar köyünde yaşayan Musa Kipici, tarlasında yaralı bir kızıl akbaba görünce durumu yetkililere bildirdi.

Köye gelen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, akbabayı teslim alarak DKMP'ye götürdü.

Bölgede görülen 4 akbaba türünden biri olan ve doğaya sağladığı faydasıyla bilinen kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı
Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

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Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika


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