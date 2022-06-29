Iğdır'da yasadışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı

IĞDIR Iğdır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Iğdır'da yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık dört ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip neticesi sonucunda yasa dışı bahis oynatan 11 şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi. Diğer kişiler ile ilgili yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.