Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde yasa dışı bahis oynatan 11 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verilirken, 4 şüphelinin mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.