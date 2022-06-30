Iğdır'da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı

30.06.2022 00:59
Iğdır'da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde yasa dışı bahis oynatan 11 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verilirken, 4 şüphelinin mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

YORUMLAR
500
Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 01:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da yasa dışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement