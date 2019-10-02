Iğdır'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleşti.



Trafikte yaya önceliğine dikkat çekebilmek amacıyla Türkiye geneli 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbeti tuttu. Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.



Uygulamada Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile öğrenciler sürücülere çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra şehrin değişik yaya geçitlerinde il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.



Uygulamanın çok önemli olduğunu, yaya geçitlerinin büyük kolaylık sağladığını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "İlimizde yaya geçitleri ile ilgili büyük bir alt yapı sağlandı. Sarı çizgiler çok önemli. En başta kamu kurum ve kuruluşlarının ile resmi araçların bu kurala harfiyen riayet etmesi noktasında hep hassasiyet gösterdim. Bu konuda ricacı oldum. ve ciddi de bir aşama kat etik" dedi.



"Yaya geçitleri trafik işaretlerinin olmadığı kontrolsüz yaya geçitleridir"



Yaya geçidi uygulamasının özellikle trafik ışıkları ile trafik polislerin olmadığı yerlerde geçerli olduğunu belirten Ünlü,"Yaya önceliği kampanyalarımızın uygulandığı yaya geçitleri trafik işaretlerinin olmadığı kontrolsüz yaya geçitleridir. Eğer orada trafik ışığı ve trafik polisi varsa; trafik ışığına ve trafik polisine uyacağız" şeklinde konuştu.



Iğdır Öğretmen evi ve Ziya Gökalp Ortaokulu önünde gerçekleşen uygulamaya Iğdır Valisi Enver Ünlü, kurum amirleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. - IĞDIR