Son Dakika Haberleri: Iğdır'da "Yaya Öncelikli Trafik" Etkinliği

Iğdır'da "Yaya Öncelikli Trafik" Etkinliği

25 dakika önce

Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği kapsamında Iğdır Valiliği bir program düzenlendi.

Iğdır'da
Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği kapsamında Iğdır Valiliği bir program düzenlendi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı "öncelik hayatın" "öncelik yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasına Iğdır'dan da destek geldi.


İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik'" yılı ilan edilmesine yönelik çalışma başlatan Iğdır Valiliği kentteki tüm kamu, kurum ve kuruluşların katılımıylarıyla 'Yaya Öncelikli Trafik" etkinliği düzenledi.


Etkinlik kapsamında Atatürk Caddesi üzerinde protokol üyeleri öğrenciler ve engelli vatandaşlar ve milli sporcular, trafikte araç sürücülerini durdurarak, bilgilendirerek broşürler dağıttılar.


Program hakkında bilgi veren Iğdır Valisi Enver Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde 81 ilde eş zamanlı yapılan yaya öncelikli trafik etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.


İçişleri Bakanlığının başlattıkları bu projeyle farkındalık oluşturmak amacında olduklarını belirten Vali Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu amaç da biz de Iğdır'da yaya geçitlerinde, kurum müdürlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, milli sporcularımız, engellilerimiz, yaşlılarımız, gazilerimiz hep birlikte bu konuda Iğdır'da, bir kamuoyu oluşturmak için geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin okullarına sağlık gidebilmeleri için bu etkinliği yaptık."dedi.


Programa, Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şerafettin Yiğit kurum amirleri öğrenciler ve sporcular katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, Iğdır, Güncel
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