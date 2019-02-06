Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması

Iğdır'da Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması

13 dakika önce

Iğdır'da "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" yaya öncelikli trafik uygulaması gerçekleşti.

Iğdır'da Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması, System.String[]
Iğdır'da "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" yaya öncelikli trafik uygulaması gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile 81 İlde uygulama başlattı.

Yaya geçiş yerleri ve trafik ışıklarının olmadığı yerlerde geçiş hakkının yayaların olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "yayalara saygı ilkesi gereği trafikte yaya önceliğini bütün kamuoyu ile paylaştık. İçişleri Bakanlığımızın 81 İlde başlatmış olduğu bu uygulamada amaç, sürücülerin yaya geçitlerinde engelli, hamile, yaşlı ve öğrenciler olmak üzere trafik ışığı olmayan yerlerde ve yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayaların olduğu hususunda farkındalık oluşturmak. Bizde bugün Iğdır'da yaya geçitlerinde önceliğin yayaların olduğu konusunda bir farkındalık ve kamuoyu oluşturduk" dedi.

Görevli polislerin sürücülere bilgi broşürü dağıttığı uygulamada, Iğdır Valisi Enver Ünlü vatandaşlarla birlikte yaya yolundan geçerek farkındalık oluşturdu. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:49 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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