Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı

14.09.2022 17:48
Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı

Iğdır'da, yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Iğdır'da, yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyünün 2 bin rakımlı Temir Yaylası'nda rahatsızlanan Kudret Sönmez'in (62) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine UMKE ile AFAD'dan destek istendi.

Araziye ulaşan ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yayladan indirilen Sönmez, Sarıbulak köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı
Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Iğdır, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı!
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:09 YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement