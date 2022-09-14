Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı

14.09.2022 19:02

Iğdır'da, yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Iğdır'da, yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyünün 2 bin rakımlı Temir Yaylası'nda rahatsızlanan Kudret Sönmez'in (62) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine UMKE ile AFAD'dan destek istendi.

Araziye ulaşan ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yayladan indirilen Sönmez, Sarıbulak köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım
Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Iğdır, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
18:03 El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi
17:56 Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 19:02:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement