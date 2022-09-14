Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine UMKE ile AFAD'dan destek istendi.

Iğdır 'da, yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaynak: AA

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