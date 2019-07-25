Iğdır'da yaz dönemi trafik eğitimleri
44 dakika önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 88 Kur'an kursu öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Iğdır Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 88 Kur'an kursu öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemi Trafik Eğitimleri kapsamında Iğdır'da hizmet veren Kur'an Kursu ve Camide toplam 88 Kur'an kursu öğrencisine Trafik Eğitimi verdi. Öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile her hafta düzenli olarak, camilerde Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - IĞDIR
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