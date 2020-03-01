Iğdır'da "Yeni Coronavirüs" bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Yeni Coronavirüs' bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika

Iğdır'da "Yeni Coronavirüs" bilgilendirme semineri düzenlendi

6 saat önce

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Yeni Coronavirüs" (n-Cov19) bilgilendirme semineri düzenlendi.

Iğdır'da

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Yeni Coronavirüs" (n-Cov19) bilgilendirme semineri düzenlendi.


Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Iğdır Üniversitesi akademisyenleri ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Seminerin konuşmacısı Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Önder Akkaş, yakın zamanda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan "Yeni Coronavirüs" salgını ile ilgili önemli bilgiler verdi.


Dr. Öğr. Üyesi Önder Akkaş, "Yeni Coronavirüs" soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesindendir" dedi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Koronavirüs, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
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