Son Dakika Haberleri: Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü
Son Dakika Güncel Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü - Son Dakika

Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü

6 saat önce

Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldüIĞDIR'da, yerel gazete sahibi Metin Işık (48), sokak ortasında, eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü

IĞDIR'da, yerel gazete sahibi Metin Işık (48), sokak ortasında, eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan şikayetçi olan Işık, Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum dedi.

Topçular Mahallesi Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım akşamı yaşanan saldırı iddiaya göre şöyle meydana geldi Metin Işık, akşam namazını kıldığı camiden çıkıp, bisikletiyle evine gitmek istedi. Ancak yolu, elleri sopalı 15 kişilik bir grup tarafından kesildi. Işık, öldürülesiye dövüldü. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Işık, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından da karakola gidip, şikayetçi oldu. Saldırganlardan birinin daha önce kendisini tehdit eden Mutluhan K. olduğunu, diğerlerini ise tanımadığı belirten Işık, şunları söyledi.

Camiden eve giderken kalabalık bir grupla karşıma çıkan Mutluhan K., 'Nasılsın ağabey? deyip, silah çekti. Ardından da elindeki sopa ile vurdu. Ardından diğerleri de vurmaya başladı. En az 15 kişi vardı. Kafamda, sırtımda ve ayağımda yaralar vardı. Hastaneye gidip tedavi oldum, rapor aldım. Sonra karakola gidip, şikayetçi oldum. Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum.

Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü

Metin Işık, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:35:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]