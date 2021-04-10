IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

IĞDIR'da etkili olan yağış srasında yıldırım çarpması sonucu 1 kadın yaralandı.
Iğdır'da bugün öğleden sonra dolu ve yağmur etkili oldu. Fındık büyüklüğünde dolu olarak başlayan yağış yerini daha sonra yağmura bıraktı. Yağış sırasında oluşan yıldırım, merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçlerinde piknik yapan Zeynep Altan'ı (35) çarptı. Ceviz ağacı altında otururken yıldırım çarpması sonucu yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.
Kaynak: DHA
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