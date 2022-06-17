Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak - Son Dakika
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Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak

17.06.2022 13:22
Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak

Iğdır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 2 gün boyunca iş yerlerinde canlı müzik yapılmasına izin verilmeyecek.

Iğdır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 2 gün boyunca iş yerlerinde canlı müzik yapılmasına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek üniversite sınavlarından dolayı canlı müziğe 2 gün süreyle izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak YKS nedeniyle öğrencilerimizin sınav öncesi gürültüden dolayı yaşayabilecekleri mağduriyetin önüne geçmek adına söz konusu tarihlerde iş yerlerinde canlı müzik faaliyetlerine ara veriyoruz. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize şimdiden teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz."

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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak - Son Dakika
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