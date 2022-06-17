"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak YKS nedeniyle öğrencilerimizin sınav öncesi gürültüden dolayı yaşayabilecekleri mağduriyetin önüne geçmek adına söz konusu tarihlerde iş yerlerinde canlı müzik faaliyetlerine ara veriyoruz. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize şimdiden teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da YKS nedeniyle işletmelerde 2 gün canlı müzik yapılmayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.