Iğdır'da YKS'ye girecek öğrencilerden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacak - Son Dakika
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Iğdır'da YKS'ye girecek öğrencilerden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacak

17.06.2022 14:17
Iğdır'da YKS'ye girecek öğrencilerden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacak

Iğdır'da üniversite sınavına girecek öğrenci ve aileleri ile sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı bildirildi.

Iğdır'da üniversite sınavına girecek öğrenci ve aileleri ile sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı bildirildi.

Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu nedenle söz konusu tarihlerde, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra veliler ve sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da YKS'ye girecek öğrencilerden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacak - Son Dakika

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