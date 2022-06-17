Açıklamada, bu nedenle söz konusu tarihlerde, sınava girecek öğrencilerin yanı sıra veliler ve sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı kaydedildi.

Iğdır 'da üniversite sınavına girecek öğrenci ve aileleri ile sınav görevlilerinden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da YKS'ye girecek öğrencilerden belediye otobüslerinde ulaşım ücreti alınmayacak - Son Dakika

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