Iğdır'da yoğun kar yağışı, birçok köy yolu kapandı - Son Dakika
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Iğdır'da yoğun kar yağışı, birçok köy yolu kapandı

6 saat önce

Iğdır'da uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

Iğdır'da yoğun kar yağışı, birçok köy yolu kapandı, System.String[]

Iğdır'da uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır'da gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.


Kar yağışının etkili olduğu Iğdır Ağrı-Doğubayazıt karayolu üzerindeki İpek Yolu geçidinde kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor. Karayolları ekiplerinin kar temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte, tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.


Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köy yolu kapandı. Sabah saatlerinde köyden Iğdır'a gelmek isteyen vatandaşlar yol kapalı olduğundan dolayı gelemediler. - IĞDIR

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
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