Son Dakika Haberleri: Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor

9 dakika önce

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde bulunan köy yollarını genişletme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde bulunan köy yollarını genişletme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tuzluca Kamışlı grup yoluna uygulanan beton yol serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, köylerin daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için yapılan çalışmaların ara verilmeden devam edeceğini belirtti. Ünlü, "Kamışlı grup yolunda asfalta göre daha kaliteli olan, iş gücünden tasarruf sağlayan, düşük maliyetli ve uzun ömürlü beton yol serimini gerçekleştiriyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti birinci sınıf kalitede sunmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum" dedi. - IĞDIR
Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı
Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 10:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]