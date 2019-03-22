Iğdır'da "Yonca Hortumlu Böceği" ile Mücadele
1 saat önce
Tarım ve Hayvancılığın yoğun olduğu Iğdır'da yem bitkisi olarak ekimi sıkça yapılan yoncanın en büyük zararlısı olan "Yonca Hortumlu Böceği" ile mücadele başladı.
Tarım ve Hayvancılığın yoğun olduğu Iğdır
'da yem bitkisi olarak ekimi sıkça yapılan yoncanın en büyük zararlısı olan "Yonca Hortumlu Böceği" ile mücadele başladı.
Yonca Hortumlu Böcek zararlısı sürvey çalışmalarını yakından takip eden İl Müdürü Özkan Yolcu, "İlimizde 343 bin 560 dekar alanda yonca üretimi yapılmaktadır. Yonca ekili alanlarında, birinci hasat dönemi öncesinde hortumlu böcek önemli oranda kalite ve verim kaybına neden oluyor. Çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılığını alabilmesi için hortumlu böcek ile mücadele büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz hortumlu böcek ile mücadelede genellikle kimyasal ilaçlama yöntemine başvurmaktadır. Müdürlük olarak kültürel mücadele yöntemlerinden olan koyun otlatması üzerinde geçen yıldan beri yaptığımız çalışmalardan olumlu sonuçlar elde ettik. Bu gün yaptığımız saha incelemesinde yonca ekili tarlalarda bir hafta boyunca koyun otlatılması durumunda önemli başarı sağlanacağını düşünmekteyiz" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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