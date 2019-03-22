Son Dakika Haberleri: Iğdır'da "Yonca Hortumlu Böceği" ile Mücadele

Iğdır'da "Yonca Hortumlu Böceği" ile Mücadele

1 saat önce

Tarım ve Hayvancılığın yoğun olduğu Iğdır'da yem bitkisi olarak ekimi sıkça yapılan yoncanın en büyük zararlısı olan "Yonca Hortumlu Böceği" ile mücadele başladı.

Iğdır'da
Tarım ve Hayvancılığın yoğun olduğu Iğdır'da yem bitkisi olarak ekimi sıkça yapılan yoncanın en büyük zararlısı olan "Yonca Hortumlu Böceği" ile mücadele başladı.

Yonca Hortumlu Böcek zararlısı sürvey çalışmalarını yakından takip eden İl Müdürü Özkan Yolcu, "İlimizde 343 bin 560 dekar alanda yonca üretimi yapılmaktadır. Yonca ekili alanlarında, birinci hasat dönemi öncesinde hortumlu böcek önemli oranda kalite ve verim kaybına neden oluyor. Çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılığını alabilmesi için hortumlu böcek ile mücadele büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz hortumlu böcek ile mücadelede genellikle kimyasal ilaçlama yöntemine başvurmaktadır. Müdürlük olarak kültürel mücadele yöntemlerinden olan koyun otlatması üzerinde geçen yıldan beri yaptığımız çalışmalardan olumlu sonuçlar elde ettik. Bu gün yaptığımız saha incelemesinde yonca ekili tarlalarda bir hafta boyunca koyun otlatılması durumunda önemli başarı sağlanacağını düşünmekteyiz" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da "Yonca Hortumlu Böceği" ile Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]