Iğdır'da zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Iğdır'da zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kaçak kurbanlık satan hayvan sahiplerine karşı Iğdır Belediyesi Zabıta ekipleri kentte sıkı denetimler uyguladı.

Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde kaçak kurbanlık satan hayvan sahiplerine karşı Iğdır Belediyesi Zabıta ekipleri kentte sıkı denetimler uyguladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Iğdır Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanırken Iğdır Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, kurbanlıklarını hayvan pazarına götürmek yerine kentin işlek caddelerinde satmak isteyen hayvan sahiplerine 'Dur' demek için kolları sıvadı. Kentin farklı noktalarında gruplar halinde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, kaçak satış yaptıkları belirlenen hayvan sahiplerine uyarılarda bulunarak kurbanlık satışı için hayvan sahiplerini satışların izin verildiği adreslere yönlendirdi. Ayrıca insan yoğunluğunun yaşandığı caddelerde işportacıların satış yapmasına izin vermeyen zabıta ekipleri kentte ticaretini yapan esnafa rahat nefes aldırdı. - IĞDIR

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