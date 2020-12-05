Iğdır'da zabıtalar ile seyyar satıcı karşı karşıya geldi - Son Dakika

Iğdır'da zabıtalar ile seyyar satıcı karşı karşıya geldi

05.12.2020 09:16
Iğdır'da zabıtalar ile seyyar satıcı karşı karşıya geldi, System.String[]

Iğdır'da zabıta ekipleri ile seyyar satıcı olmadığını belirten bir kişi arasında gerginlik çıktı, tüm pandemi yasakları unutuldu.

Iğdır'da zabıta ekipleri ile seyyar satıcı olmadığını belirten bir kişi arasında gerginlik çıktı, tüm pandemi yasakları unutuldu.

Iğdır'da zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların önüne geçmek için şehir merkezinde başlattığı denetimlerde gerginlik çıktı. Iğdır Karaağaç Mahallesi ana yol üstünde sergisi ile yolda giderken zabıta ekiplerinin denetimine takılan, seyyar satıcı olmadığını belirten bir kişi sergisi ile birlikte yakalandı. Sergisi ile yakalanan kişi zabıta ekiplerinin sergisine el koymasına karşı çıkınca arbede yaşandı. Polis ekiplerinin de destek verdiği zabıta ekipleri, adama ait sergisini araca bindirip Iğdır Belediyesine ait depoya götürdü. Sergisi elinde alınan kişi mahalleden geldiğini belirterek yapılanların haksızlık olduğunu ifade etti. Olaya orada bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi. Yaşanan arbede de korana virüs tedbirleri de unutuldu. Toplanan kalabalıkta hem sosyal mesafe unutuldu hem de yasak olduğu halde sigara içildi. Olaya tepki gösteren bir kişinin ise maskesiz olduğu gözden kaçmadı. - IĞDIR

Iğdır'da zabıtalar ile seyyar satıcı karşı karşıya geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Iğdır'da zabıtalar ile seyyar satıcı karşı karşıya geldi - Son Dakika


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