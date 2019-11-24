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Iğdır'da zincirleme kaza

6 saat önce

Iğdır'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

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Iğdır'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 3 araç bir birine girdi. Cadde üzerinde ilerleyen 76 DC 157 plakalı Panelvan, yol kenarında park halinde olan 76 DD 838 Plakalı jipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halinde olan jip ise önünde park eden 46 P 9350 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutku. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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