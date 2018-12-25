Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı

Iğdır'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı

2 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Iğdır'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.

Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Aralık, Iğdır, Güncel
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