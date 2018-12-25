Iğdır'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı
2 saat önce
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.
Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
Yaralı askerler, 112 Acil Servis
ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:52 Kaynak: AA
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