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Iğdır'da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Iğdır'da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:05 Kaynak: İHA
Iğdır'da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Zırhlı aracın yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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