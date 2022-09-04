ANAOKULUNDA SABAHCI VE ÖĞLECİ ÖĞRENCİLER KURAYLA BELİRLENDİ - Son Dakika
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ANAOKULUNDA SABAHCI VE ÖĞLECİ ÖĞRENCİLER KURAYLA BELİRLENDİ

04.09.2022 15:43

IĞDIR'daki 15 Temmuz Anakoulu'na kayıt yaptıran 400 öğrencinin sınıfları, öğretmenleri ve sabahcı ya da öğlenci oldukları çekilen kurayla belirlendi.

IĞDIR'daki 15 Temmuz Anakoulu'na kayıt yaptıran 400 öğrencinin sınıfları, öğretmenleri ve sabahcı ya da öğlenci oldukları çekilen kurayla belirlendi. Iğdır merkez 14 Kasım mahallesindeki 15 Temmuz Anaokulu'nda kura heyecanı yaşandı. 2022-2023 eğitim-öğretim sezonu için okula kaydı yaptırılan 400 öğrencinin velisinin öğretmen tercihinin yanısıra sabahçı ve öğleci olması konusundaki ısrarı üzerine okul yönetimi çareyi kura çekiminde buldu. Okul salonunda düzenlenen kura çekimi öncesi komisyon kurduldu. Hüsnü Özyeğin İlkokulu Müdürü Ercan Bilen, Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şener Karasu,15 Temmuz Anaokulu Müdürü Sabiha Vural ile yardımcısı Fatma Kurt ve öğretmenlerinden oluşturulan komisyon, öğrenci, öğretmen, sınıf ve ikili öğretime göre öğlenci sabahcı olmak üzere kavanoz hazırladı. Öğrenci velilerinin de büyük bir dikkatle izledikleri kurada komisyon üyelerinin yaptığı çekimler sonucunda 400 öğrencinin sınıfı, öğretmenleri ve sabahcı, öğlenci olmaları belirlendi. Okul müdürü Sabiha Vural, "Velilerimiz 'çocuğum sabahçı,öğlenci olsun' diye talepte bulunuyorlardı. Hepsinin isteklerini yerine getirsek sıkıntı olacak ve denge bozulacaktı. Bizde kura çekimine başvurduk" dedi. Kura çekimi sonucu çocuklarının sınıflarının belirlendiğini belirten veliler, "Kura çekimi ile sınıfların belirlenmesi adil oldu. Haksızlık ortadan kalktı. Herkes hakkına razı gelecek. Hayırlı olsun. Çocuklarımızın geleceği için bizde heyecanla bekliyoruz. Bu kura uygulaması bütün öğrenciler açısından adil bir uygulamadır. Okul idaresini kutlarız" dediler.(DHA)

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Kaynak: DHA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANAOKULUNDA SABAHCI VE ÖĞLECİ ÖĞRENCİLER KURAYLA BELİRLENDİ - Son Dakika

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