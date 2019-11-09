Son Dakika Haberleri: Iğdır'daki Acısu Vadisi'nde sonbahar güzelliği
Son Dakika Güncel Iğdır'daki Acısu Vadisi'nde sonbahar güzelliği

Iğdır'daki Acısu Vadisi'nde sonbahar güzelliği

6 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki yüksek kesimli bölgeler, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Iğdır'daki Acısu Vadisi'nde sonbahar güzelliği, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki yüksek kesimli bölgeler, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan Acısu Vadisi'ndeki meyve ağaçları ile sazlıklar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Her yıl sonbaharda görsel şölen sunan Acısu Vadisi, doğaseverlerin de ilgi odağı oluyor.

Özellikle meyve ağaçlarının büründüğü renkler göz kamaştırırken, vadideki görsellik kartpostalı andırıyor.

Vadiyi gezmeye gelen gelen ziyaretçilerden Mehmet Çeven, AA muhabirine, arkadaş grubuyla vadiyi fotoğraflamak için geldiklerini söyledi.

Sonbaharın sunduğu renk cümbüşünün ziyaretçileri etkilediğini dile getiren Çeven, "Ben doğasever birisiyim, bugün sonbaharda kayısı bahçelerinin ve buradaki doğal güzelliğin fotoğrafını çekmek için buraya geldik. Buraya özellikle ağaçların yaprak döktüğü dönemde geliyoruz çünkü bu dönemde burada çok güzel görsellik oluşuyor. Herkesi, doğa fotoğrafçılarını bu mevsimde gelip bu manzarayı çekmeye davet ediyorum." dedi.

Tuzluca, Acısu, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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