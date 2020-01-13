Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi - Son Dakika

Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi

6 saat önce

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin bazı köylerindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi, System.String[]

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin bazı köylerindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bu nedenle kent merkezine bağlı Kervansaray, Kızılkule, Nişankaya, Pınarbaşı, Taşlıca, Harmandöven, Güngörmez, Asma, Kuçe, Aliköçek, Alibeyköy, Mezra ve Karaçomak köylerinde, Tuzluca ilçesinin de Abbasgöl, Söğütlü, Güllüce, Kelekli, Karacaören, Doğanyurt, Katırlı, Gedikli, Gülahmet, Aliköse, Kula ve Kızılkelefe köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları yüzünden aynı ilçedeki tüm taşımalı eğitimdeki öğrenciler de izinli sayılacak.

Tuzluca, Sabah, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehirli esnaflar asırlık Osmanlı geleneğini devam ettiriyor
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak Kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu kişiyi, ambulansa sırtında taşıdı

Son Dakika Haberleri
18:13 Kayseri erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
18:13 Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika
18:13 Gaziantep fatma şahin gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Son Dakika
18:12 Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika
18:12 Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]