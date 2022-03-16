Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
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Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

16.03.2022 09:01
Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Aynı nedenle ilçeye bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

YORUMLAR
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Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi - Son Dakika


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