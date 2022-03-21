Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
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Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

21.03.2022 08:41
Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

Iğdır'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime bugün gün ara verildi.

Iğdır'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime bugün gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okullarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervensaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kar ve tipi nedeniyle Tuzluca ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.

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Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı

milli eğitim bakanlığı, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi - Son Dakika


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