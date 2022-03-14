Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

14.03.2022 23:29
Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.

Bu sebeple Tuzluca ilçesinde Pirli ve Yeniköy ilkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullarda yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

YORUMLAR
500
Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 14 ilçesinde eğitime kar engeli Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli Iğdır-Ağrı arasında ulaşıma kar ve tipi engeli Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

milli eğitim bakanlığı, Tuzluca, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement