Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak - Son Dakika
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Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

14.03.2022 08:26
Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak - Son Dakika
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