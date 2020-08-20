Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı - Son Dakika

IĞDIR'da, 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor. Başta salça olmak üzere reçel ve marmelat üretimi yapılan doğa köyünde 25 kişi istihdam ediliyor.

Iğdırlı iş adamı Turgay Aras, Küllük köyünde doğa köyü kurdu. 26 kişinin istihdam edildiği doğa köyünde üreticilerin başta domates ve kayısı olmak üzere sebze ve meyveleri alınarak organik ürünlere dönüştürülüyor. Doğa köyüne kurulan dev kazanlarda yapılan salçalar el değmeden kavanozlara doldurulurken, konserve, kurutulmuş biber, patlıcan gibi ürünlerin yanı sıra Iğdır'ın meşhur kayısısı, dutu, vişnesi, pekmezi, pestile dönüşüyor. Aras Doğa Köyü Koordinatörü Erdinç Koşkun, "Iğdır'da ilk defa böyle bir tesis kuruldu. Şimdilik 26 kişiyi istihdam ediyoruz. Gelecek yıl bu sayı daha çok artacaktır. Iğdır çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşa doğal ürünler sunacağız" dedi.