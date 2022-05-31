Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

31.05.2022 08:47
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır merkezli milyonlarca liralık dolandırıcılık operasyonunda mahkemeye çıkarılan, kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu 15 kişiden 5'i tutuklandı.

Iğdır merkezli milyonlarca liralık dolandırıcılık operasyonunda mahkemeye çıkarılan, kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu 15 kişiden 5'i tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından dolandırıcılara yönelik 6 aylık takip düzenlendi. Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları piyasadan daha ucuza hayvan satmak vaadiyle kandırıp defalarca ve milyonlarca liralık dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır merkezli Kars, Van ve Bursa illeri olmak üzere toplam 4 ilde çok sayıda jandarma, polis, komando timi ve özel harekat personelinin katılımı ile gerçekleşen "Fırtına Operasyonu" adı verilen eş zamanlı operasyonda 3'ü kamu görevlisi toplam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra genişletilen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 18'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i adli kontrol şartı ile, 5'i ise şartsız salıverildi. Zanlılardan 5 kişi B.P, M.Ç, G.P, O.P. ve A.Ç. ise tutuklandı. - IĞDIR

Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Jandarma, Iğdır, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'daki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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