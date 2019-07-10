Son Dakika Haberleri: Iğdır'daki fuhuş operasyonu
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Iğdır'daki fuhuş operasyonu

1 saat önce

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

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Iğdır, Güncel
Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş olaylarını önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Melekli beldesindeki eğlence mekanlarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden, 36'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Jandarmadaki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Ayrıca operasyonda gözaltına alınan 54 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 50 şüpheli ise aranıyor.
Kentte 8 Temmuz'da fuhuş yaptıkları belirtilen 52 kadın ile aracılık ettikleri ileri sürülen 38 zanlı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:59 Kaynak: AA
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