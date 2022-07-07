Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

07.07.2022 15:25

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'daki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Iğdır Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarında, ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Tüm önlemlerin alındığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 2500-5 bin, büyükbaşlar ise 10-25 bin lira aralığında alıcı buluyor.

Satıcılardan Vehbi Eray, bu yıl pazarda küçükbaş hayvanların daha çok müşteri bulduğunu anlattı.

YORUMLAR
500
Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:05:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement