Satıcılardan Vehbi Eray, bu yıl pazarda küçükbaş hayvanların daha çok müşteri bulduğunu anlattı.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 2500-5 bin, büyükbaşlar ise 10-25 bin lira aralığında alıcı buluyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.