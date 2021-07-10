Iğdır'daki Kayısı Cup-Büyükler Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

Iğdır'da Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) düzenlediği Kayısı Cup-Büyükler Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yerleşkesinde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde, Kafkas Halk Dansları ekibi, yurdun dört bir yanından gelen sporculara gösteri sergiledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği destekle sporun Iğdır Ovası'nda yeniden bir güneş açtıracağını söyledi.

Valilik ve belediye olarak "İnandık başaracağız, inanın başaracağız" sloganıyla spora önem verdiklerini aktaran Sarıibrahim, "Biz burada sporun birleştirici gücüne, kardeşliğine ve bizlere katacağı her şeye inanıyoruz. Yurdun dört bir yanından, Hakkari'den, Samsun'dan, Edirne'den, Antalya'dan buraya gelip bu turnuvaya katılan misafirlerimize, sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ise federasyon olarak tenisin Türkiye'de her zaman herkes tarafından oynanabilmesini amaçladıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sporu Tabana Yayıyoruz" projesi ile tenisi ülke genelinde yaygınlaştırmayı başardıklarını dile getiren Durmuş, "Bakanlığımızın tesisleşme noktasında Türkiye'nin her yerinde kortların yapılmasını çok fazlasıyla görebiliyoruz. Bu noktada Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bize, branşımıza tesisleşmede ve bütün projelerde destek verdiği için sizlerin adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Sarıibrahim ve TTF Başkanı Durmuş, kız sporcularla korta çıkıp tenis oynadı.

Etkinliğe katılan sporcu ve seyircilere kentte üretilen kayısılardan ikram edildi. 33 ilden 148 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, 17 Temmuz'daki final müsabakalarıyla son bulacak.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.