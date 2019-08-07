Son Dakika Haberleri: Iğdır'daki köy yolları betonla kaplanıyor
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Iğdır'daki köy yolları betonla kaplanıyor

2 saat önce

Iğdır'da bazı köy yolları sert kış şartlarına dayanıklı betonla kaplanacak.

Iğdır'daki köy yolları betonla kaplanıyor, System.String[]
Iğdır'da bazı köy yolları sert kış şartlarına dayanıklı betonla kaplanacak.
Iğdır Valiliği ve Iğdır İl Özel İdaresince, Tuzluca ilçesine bağlı Kamışlı grup köy yolunun yapımı için çalışma başlatıldı.
Grup köy yolu, asfalttan daha uzun ömürlü ve sert kış şartlarına daha dayanıklı olduğu bilinen beton yola çevrildi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, Kamışlı grup yolunda asfalta göre daha kaliteli, iş gücünden tasarruf sağlayan, düşük maliyetli ve uzun ömürlü beton yol serimini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Köylerde yaşayan vatandaşlara her türlü hizmeti birinci sınıf kalitesinde sunmak istediklerini ifade eden Ünlü, "Çalışmalarımız devam edecek, emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.
Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:59 Kaynak: AA
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