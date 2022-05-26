Iğdır'da kışın karla kaplı olan menderesler, havaların ısınmasıyla ilkbaharın renklerini yansıtıyor.
Tuzluca ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Yaylacık köyü yakınlarındaki vadide bulunan menderesler, eriyen kar sularının ardından canlanan doğayla baharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.
Yeşilin farklı tonları ve karlı dağlarla güzel manzaralar oluşturan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, AA ekibince dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'daki menderesler bahar renklerine büründü - Son Dakika