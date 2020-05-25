Iğdır'daki şehit oğlunun mezarını Kaymakam sayesinde ziyaret etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda Iğdır'da bulunan şehit oğlunun mezarını ziyaret edemeyen Çağun ailesi durumu Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'a bildirdi. Durumu öğrenen Kaymakam Koşal, özel izin çıkartarak tuttuğu taksi ile aile bireylerini Sarıkamış'tan Iğdır'a gönderdi.



16 Eylül 2012' de Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki onbaşı Mehmet Emin Çağun, Iğdır'da gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikamet eden aile ise bu Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarının mezarını ziyaret edemedi. Durumu Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'a ileten aile çocuklarının mezarını ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ailenin talimatı karşısında hemen harekete geçen Kaymakam Koşal, özel izin çıkartarak ve taksi tutarak Çağun ailesini Iğdır'a gönderdi.



Şehit Mehmet Emin Çağun'un babası Mehmet Çağun oğlunun mezarını ziyaret ederek, "Kaymakam bey bana müsaade etti. Mezarlığa gedik, şehidimi ziyaret ettim. Allah devletimize zeval vermesin. Herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu. - KARS