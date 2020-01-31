Iğdır'daki STK'lardan Trump'ın Orta Doğu Planı'na ve Yunan vekil Lagos'a tepki - Son Dakika
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Iğdır'daki STK'lardan Trump'ın Orta Doğu Planı'na ve Yunan vekil Lagos'a tepki

7 saat önce

Iğdır'da toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, Trump'ın Orta Doğu Planı'na ve Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepki için bir araya geldi.

Iğdır'daki STK'lardan Trump'ın Orta Doğu Planı'na ve Yunan vekil Lagos'a tepki, System.String[]

Iğdır'da toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, Trump'ın Orta Doğu Planı'na ve Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepki için bir araya geldi.


Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan STK üyeleri ile vatandaşlar Türk bayrağı açarak ABD Başkanı Donald Trump ve srail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu 'barış planı' ile Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepki gösterdiler.


Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder konuşmasında, "Filistinli kardeşlerimiz o namusu ile başı ile çalışır ayak altında can verir. Onların canı feryadı hiçbir şeye sayılmıyor. Bu sese sahip çıkan birkaç ülke var. Bu ülkeler İran, Türkiye ve birkaç başka ülkedir" dedi.


Vatandaşlar tekbir getirip dua ederek alandan ayrıldılar. - IĞDIR

Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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