Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor - Son Dakika

Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor

21.10.2020 11:35
Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor, System.String[]

Ağrı Dağı Milli Parkında yaşayan ve "esrarengiz fareler" olarak bilinen su maymunlarının yaşamı belgesel oluyor.

Ağrı Dağı Milli Parkında yaşayan ve "esrarengiz fareler" olarak bilinen su maymunlarının yaşamı belgesel oluyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle " Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın da içinde bulunduğu Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır kesiminde hayatını sürdüren su maymunlarının yaşamı, TRT Belgesel tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

Kuzeydoğa Derneğinin de desteğiyle çekimlerine başlanan, halk arasında "esrarengiz fareler" olarak adlandırılan su maymunları, yöreye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Su maymunlarının hayatını belgesel yapmak için milli parka gelen TRT ve Kuzeydoğa ekibi, parkta yaşayan su maymunlarının, beslenmesinden günlük yaşantısına kadar birçok davranışını görüntülüyor.

Kuzeydoğa Derneği Başkanı, Koç ve ABD Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen çekimlerde, su maymunlarının bölgedeki tarihinden yaşam tarzlarına kadar birçok konu ele alınıyor.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Belgesel çekim ekibi ile Iğdır'a geldiklerini ve su maymunları ile ilgili belgesel çektiklerini söyledi.

Latincesi myocastor coypus olan, "koypu" olarak da bilinen su maymunlarının aslında istilacı bir tür olduğunu belirten Şekercioğlu, "Bu coğrafyaya, bu ekosisteme ait olmayan bir tür. Komşu ülkelerdeki kürk çiftliklerinde yetiştirilen bu tür, bu çiftliklerden kaçmaları ve doğaya bırakılmalarından dolayı üreyerek yayıldı ve ülkemize de böyle girdiğini düşünüyoruz." dedi.

Su maymunlarının sadece eski Sovyetler Birliğine komşu olan illerde görüldüğünü vurgulayan Şekercioğlu, "Su maymunları, Türkiye'de Edirne ile birkaç Trakya ilimizde ve Ermenistan sınırındaki Iğdır'da görülüyor. Bizim tahminimiz buradaki su maymunlarının Ermenistan'daki kürk çiftliklerinden kaçarak Aras Nehri Havzası'na yayılarak Iğdır iline girdikleri yönünde." diye konuştu.

"ABD ve Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı"

"Esrarengiz farelerin" ilginç olmasının yanı sıra kontrol edilmediği sürece zarar verebileceğini de ifade eden Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Su maymunları her ne kadar ilginç bir tür olsa da dünyanın birçok ülkesinde sulak alanlara zarar veren bir tür, doğal ortamı Güney Amerika. Tropik ve yarı tropik bir tür olan su maymunu, ABD ve Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Sulak alanların bitkilerini, sazlarını yiyen bir tür. Bitkiyle kaplı sulak alanların bitkilerini yok ederek o alanların açık suya dönüşmesine yol açıyor. Iğdır ilinde de yavaş yavaş sayıları artıyor, yayılıyor ve eskisine göre çok daha kolay gözlemlenebiliyor."

Ağrı Dağı, Belgesel, Milli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı         
11:23
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı         
09:15
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:13:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei