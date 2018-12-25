Iğdır'daki Terör Operasyonu

Iğdır
'da, Ağustos 2015'te Ağrı Dağı
'nda yürütülen PKK
terör örgütüne yönelik operasyonları engellemek amacıyla eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Iğdır ve İstanbul
'da yürütülen operasyonda gözaltına alınan eski HDP
Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli
, eski HDP Iğdır İl Başkanı Cesim Katar
, eski Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, eski Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Şaziye Önder, eski Tuzluca
Belediye Başkanı Mehmet Gültekin
, HDP üyeleri Oya Malgaz ve Vedat Yılmaz, eski BDP Iğdır İl Başkanı Zübeyde Kaynar
ile Adem Kartal
'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden eski Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Cesim Katar, Vedat Yılmaz ve Adem Kartal tutuklandı.
Kıznaz Türkeli, Şaziye Önder, Mehmet Gültekin, Oya Malgaz ve Zübeyde Kaynar ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.